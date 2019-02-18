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Володин обсудил формат заседания думского Совета в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Спикер ГД встретился с председателями Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя 

В середине марта у парламентариев намечается выездное мероприятие. Его решено было провести в Крыму. Подготовку к заседанию Совета Госдумы обсудил ее председатель Вячеслав Володин с главой Государственного совета РК Владимиром Константиновым и председателем Законодательного Собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой.

На встрече политики также рассмотрели ряд других вопросов. Речь идет о социально-экономическом развитии региона и совместных мероприятиях, которые запланированы в рамках пятилетия "крымской весны", когда полуостров стал частью России.  

Свое предложение провести заседание на полуострове Володин озвучил еще 13 февраля. Инициативу одобрил думский Совет. Выездное совещание состоится 15 и 16 марта.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

А подготовкой к мини-юбилею займется организационный комитет, в составе которого – представители всех парламентских фракций, регионов, министерств и общественных организаций, а также деятели культуры и искусства.



Ксения АНДРЕЕВА
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