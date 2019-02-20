Турчак: в послании президента четко прослеживается социальная направленность

Секретарь Генсовета "Единой России" призвал депутатский корпус обеспечить законодательное сопровождение инициатив главы государства

Забота о народе, поддержка семей и справедливость – основные моменты, которые выделил российский лидер Владимир Путин в своем выступлении. Таково мнение секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Он отметил ярко выраженную социальную направленность президентского послания.

"Сегодняшнее послание президента России Федеральному собранию – это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращения к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить предложения",

– подчеркнул партиец, добавив, что заявление главы государства содержит конкретику. В нем четко прописаны задачи на этот год, поскольку гражданам нашей страны нужен результат в ближайшей перспективе, а не через шесть лет.

"Важно, что в демографическом пакете подчеркнуто, что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается", – продолжит Турчак, обратив внимание и на ключевые показатели эффективности работы власти, которые также обозначил президент. Во главу угла он поставил не сухую статистику, а реальные действия во благо людей.

"Теперь нашему депутатскому корпусу на всех уровнях необходимо максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентом инициатив", – подытожил секретарь Генсовета ЕР.