Предложенные Путиным меры поддержки снизят уровень бедности

В "Единой России" поддержали инициативу президента

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева уверена, что озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию идеи повышения благосостояния граждан сработают.



Во время выступления в Гостином дворе Владимир Путин предложил с 2020 года расширить круг лиц, которые смогут рассчитывать на детское пособие, а также уменьшить налоговое бремя на семьи и предоставить им ипотечные льготы. Речь идет прежде всего о семьях, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов на человека. По словам Окуневой, предложение президента в случае его реализации поможет сократить бедность.

Также она отметила, что упомянутые меры будут эффективны и в решении проблем с отсутствием доступного жилья. К слову, жилищный вопрос на сегодняшний день является одним из самых острых для многих семей.

"Президент предложил ряд мер для его разрешения, в частности, увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей, а также дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка", – цитирует Окуневу пресс-служба "Единой России".

Помимо этого, предлагается также помогать семьям с тремя и более детьми в получении материальной помощи. Речь идет о выплате суммы в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Кроме того, Путин предложил убрать временные рамки по срокам на льготную ипотеку, что сделает жилье еще доступнее, отметила Окунева.

"Снятие ограничений позволит сделать льготную ипотеку действенным механизмом демографической поддержки, данное решение носит своевременный характер и семьи его очень ждали", – подчеркнула она.