"Единая Россия" назначила единый день праймериз

Предварительное голосование пройдет 26 мая

Сегодня, 21 февраля, прошло заседание президиума Генерального совета "Единой России", на котором было принято важное решение. Партийцы назначили дату предварительного голосования (ПГ), старт которому дал секретарь Генсовета Андрей Турчак, подчеркнув значимость данной процедуры.

"Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах",

– заявил Турчак, отметив, что праймериз пройдут 26 мая.

Он призвал обеспечить максимальную прозрачность процедуры, серьезным аспектом которой, по его словам, является "ПолитСтартап".

"Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи", – подытожил Турчак.

Одно из главных нововведений года – использование портала госуслуг, чтобы авторизоваться для электронного ПГ, уточнили в пресс-службе "Единой России". Для ноу-хау будет использована платформа блокчейн, что станет гарантией предельно открытого и честного голосования.