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Правительство Казахстана ушло в отставку из-за "неумения работать с населением"

Исполнять обязанности премьер-министра временно будет Аскар Мамин

Президент Нурсултан Назарбаев 21 феварля подписал указ об отставке казахстанского правительства Республики Казахстан. 

Об этом сообщается на официальном сайте главы Республики. Документ вступает в действие с момента его подписания, однако члены кабинета министров будут исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства.

Свое решение Назарбаев обосновал тем, что кабмин и Национальный банк не смогли простимулировать рост экономики, отмечает "ФедералПресс".

"Неумение работать с населением со стороны членов правительства, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику", – назвал Назарбаев главные проблемы правительства.

Президент также подчеркнул, что средства, имеющиеся у правительства, зачастую тратятся не по назначению, теперь за всеми расходами будет установлен контроль, сообщает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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