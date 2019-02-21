"Единая Россия" проследит за исполнением нацпроектов

С этой целью будет создана система депутатского контроля

Все ключевые мероприятия в рамках национальных проектов "Единой России" будут тщательно проверяться. Эти функции возложили на специально созданную систему депутатского контроля. Ведь по тому, как осуществляется реализация того илди иного нацпроекта, жители страны судят о работе всех уровней власти, полагает первый замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

"Люди не готовы ждать шесть лет, когда проекты будут развернуты в полном объеме. Они хотят видеть результат уже в текущем году и собственно в значительной части послания об этом шла речь",

– отметила Баталина, напомнив, что данные инициативы достаточно затратные. Ежегодно регионы и муниципалитеты получают значительные суммы, чтобы претворять эти идеи в жизнь.

"Это ремонты, реконструкции, закупки оборудования, проведение самых разных работ на этих объектах, строительство новых объектов, а также на мероприятия, такие как диспансеризация населения, обучение граждан предпенсионного возраста и многие другие", – перечислила парламентарий.

Теперь же за каждым таким проектом будет закреплен ответственный депутат. В его задачи будет входить мониторинг за реализацией поручения. Выбрать надежного "инспектора" не составит большого труда, считает Баталина, поскольку по всей стране насчитывается 178 тыс. законодателей разных уровней.

Автоматизировать контроль поможет Единый информационный модуль, который намерена создать партия. Он обеспечит парламентариям доступ ко всем проектным объектам и событиям. Народные избранники даже смогут вносить коррективы в данные модуля.

"Закреплять депутатов различного уровня за конкретными объектами и мероприятиями мы предлагаем решением президиума региональных политических советов",

– пояснила политик, добавив, что информация о нацпроектах будет отслеживаться в СМИ и соцсетях. Помогать в этом центральным и региональным общественным приемным партии будет специальная группа контроля. Ее участники будут проводить выездную работу.

"Это встречи с гражданами на местах, с депутатами законодательных собрании и органов местного самоуправления, посещение конкретных объектов, где мы видим риски реализации нацпроектов, выработка предложений как для конкретного региона и муниципалитета, так и, возможно, в целом по ситуации с тем или иным национальным проектом", – заключила замсекретаря Госсовета "Единой России".