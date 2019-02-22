Турчак показал болевые точки Севастополя

Партийцы проследят за решением городских проблем

"Единая Россия" продолжает наводить порядок в регионах России. На этот раз под прицелом партийцев оказался Севастополь. Туда с рабочей поездкой отправился секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Он указал на проблемные места города-героя, презентовав журналистам и общественникам интерактивную дорожную карту.

"Это очень качественный, современный и удобный в использовании продукт – платформа, на которой любой житель Севастополя может обозначить ту или иную проблему. Это по-настоящему "народная" карта, на которой отображены те вещи, которые беспокоят каждого конкретного жителя города-героя Севастополя – будь то неубранная помойка, стихийная свалка или неработающая ливневка",

– пояснил Турчак и при этом пообещал, что депутаты партии и представители ее местных отделений займутся каждым трудным участком. Информация о них, уточнил сенатор, поступает в единый центр, который работает на базе общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"Дальше проблемы будут распределяться между депутатами муниципального уровня, членами партии, которые работают на местах в рамках местных отделений. И в рамках конструктивного взаимодействия с исполнительной властью мы будем указывать власти на те или иные проблемы", – отметил политик, подчеркнув, что задача "ЕР" – "слушать и слышать людей". Затем, по его словам, партия создаст народную программу Севастополя, реализация которой будет осуществляться вместе с жителями города-героя.

"Проблемная карта" создавалась активистами партии в течение февраля, рассказал исполняющий обязанности секретаря Севастопольского реготделения Дмитрий Саблин. Сейчас в ней – более 200 болевых точек.

"Карта призвана стать своего рода лакмусовой бумажкой, отображающей реальное состояние дел в городе. Севастопольцы, без преувеличения, смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны. Жители в режиме реального времени смогут сообщать, прикладывая фото, о городских проблемах",

– разъяснил партиец.

Отметим, во время пребывания в городе-герое Андрей Турчак также посетит конференцию, где будет обсуждаться "перезагрузка" регионального отделения.