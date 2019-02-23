Страдающую от США Европу призвали умолять Россию о помощи

В НАТО заявили, что без Москвы проблему безопасности в ЕС не решить

Европейские страны зря так резко обвиняют Россию в попытке устроить гонку ядерного вооружения, не обращая внимания на то, что делает США. Так Запад упустит возможность предотвратить конфликт. В этом уверен депутат парламента Германии Юрген Триттин, который посоветовал своим коллегам наладить отношения с россиянами ради собственной жизни.

Член парламентской ассамблеи НАТО подчеркнул, что США разрушают мировые соглашения: американцы вышли из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки, а теперь грозятся разорвать ДРСМД. Триттин утверждает, что не Москва, а Вашингтон угрожает миру.

"Безопасность в Европе возможна только с Россией. НАТО должна не только предложить вывести свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению",

– заявил Триттин в интервью Frankfurter Rundschau.

Политик добавил, что Европа должна сама решить сложившуюся ситуацию, наладив сотрудничество с Россией.

США в начале февраля начали процедуру по выходу из договора РСМД, обвинив Россию в нарушении его положений, не предоставив реальных доказательств. В ответ Москва также приостановила участие в договоре. Владимир Путин ранее заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружения, подчеркнув, что предложения по разоружению остаются открытыми.