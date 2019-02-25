Ближний Восток отказался от "арабской НАТО"

Военный альянс под контролем США до добра не доведет

Пытаясь организовать ближневосточный аналог Североатлантического альянса, Вашингтон навязывает арабским странам свою волю и заставляет их отстаивать его интересы. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Дипломат осудил американцев за постоянные попытки "реконфигурировать геополитический ландшафт таким образом, чтобы воспрепятствовать естественному ходу вещей, постараться сдержать формирование новых центров роста".

"Примеры: Ближневосточный стратегический альянс, который сейчас администрация (президента США Дональда) Трампа, преодолевая серьезнейшие сомнения потенциальных участников, пытается навязать странам Персидского залива, плюс Иордания, Египет, и здесь тоже Израиль свои интересы блюдет вокруг этой инициативы",

– приводит слова Лаврова ТАСС.

Другой "искусственно насаждаемой концепцией" Лавров назвал предложение США создать межгосударственное объединение в Индо-Тихоокеанском регионе. Главенствующую роль в этом альянсе, по замыслу Вашингтона, должны играть Япония и Австралия. Тем самым американцы предпримут попытку чужими руками "сдержать Китай" и "завлечь Индию в военно-политические, военно-морские процессы", выгодные Соединенным Штатам.

"Хочу противопоставить естественные процессы, интегрирующие страны на основе совпадений интересов, и искусственные процессы, которые пытаются насильно заставить страны заниматься какой-то совместной работой в интересах одной геополитически ориентированной державы", - подчеркнул министр.

О создании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), который в СМИ окрестили "арабским НАТО", активно заговорили в январе этого года. Подобную инициативу выдвинули власти США. Они предложили включить в состав организации шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. Госсекретарь Майкл Помпео уже совершил турне по этим странам, в ходе которого обсудил формат альянса с их лидерами. Заявленная цель коалиции – противодействие угрозам в регионе и активизация экономического и энергетического взаимодействия.

На прошлой неделе в Вашингтоне прошли консультации по формированию ближневосточного альянса. На них происходил "обмен мнениями по вопросу формулирования стратегических задач альянса, упор делался на политические темы и вопросы безопасности", отметили в Госдепе.

При этом ряд стран, приглашенных в коалицию, скептически отзываются об этой затее. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что "невозможно говорить о коалиции, в состав которой войдут страны, враждующие друг с другом", передает ЕvrazesNews.