Запад отказался бороться с химоружием

Инициативу России по расширению списка запрещенных веществ не поддержали

Предложение Москвы по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) было заблокировано западными странами. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.



"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению. Причем сделали это по надуманным причинам",

– приводит слова дипломата ТАСС.

В ходе заседания российское предложение поддержали всего девять стран, 10 воздержались и около 20 стран проголосовали против, добавил Шульгин. По его словам, раскол организации инспирирован действиями США.

"США и союзники фактически торпедируют КЗХО, отказываясь вносить в списки химикаты. Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам. Раскол в ОЗХО углубляется. И не видно, чтобы наши страны вернулись к поиску взаимоприемлемых решений на основе консенсуса", - подчеркнул представитель РФ.

Россия пытается добиться включения в список запрещенных веществ пять семейств химикатов. Западные страны выступают против, требуя признать запрещенным лишь два семейства веществ под общим названием "Новичок".