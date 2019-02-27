Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Наглые воры: постпред России открыл миру глаза на США и Британию

Василий Небензя. Фото: Zuma\TASS
Лондон и Вашингтон ограбили Венесуэлу на миллиарды долларов

Василий Небензя разнес лицемерных американцев и англичан на заседании Совбеза ООН.

Попытка ввезти гуманитарную помощь стоимостью в 20 миллионов долларов – не что иное, как лицемерие, заявил постпред. Он указал на наглый грабеж Венесуэлы и попытки сменить неугодный западным странам режим любыми способами, отмечает сайт телеканала "360".

"Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну",

цитирует его РИА Новости.

Представитель России заявил о необходимости разблокирования счетов предприятий Венесуэлы на 11 миллиардов долларов, которые заморозили в банках США. Между тем эти деньги власти страны выделили на закупку продуктов и лекарств. Недоступны сейчас также активы госкорпорации PDVSA и золотые активы в Британии.

"Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН",

– заключил Небензя, поблагодарив коллег из агентств ООН и представителей гуманитарных организаций, которые отказались поддерживать эту провокацию.

Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал о так называемой гумпомощи жителям страны. Как выяснилось, американцы отправили просроченные медикаменты и протухшие продукты, напоминает URA.RU.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей