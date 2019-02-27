Наглые воры: постпред России открыл миру глаза на США и Британию

Лондон и Вашингтон ограбили Венесуэлу на миллиарды долларов

Василий Небензя разнес лицемерных американцев и англичан на заседании Совбеза ООН.

Попытка ввезти гуманитарную помощь стоимостью в 20 миллионов долларов – не что иное, как лицемерие, заявил постпред. Он указал на наглый грабеж Венесуэлы и попытки сменить неугодный западным странам режим любыми способами, отмечает сайт телеканала "360".



"Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну",

– цитирует его РИА Новости.

Представитель России заявил о необходимости разблокирования счетов предприятий Венесуэлы на 11 миллиардов долларов, которые заморозили в банках США. Между тем эти деньги власти страны выделили на закупку продуктов и лекарств. Недоступны сейчас также активы госкорпорации PDVSA и золотые активы в Британии.

"Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН",

– заключил Небензя, поблагодарив коллег из агентств ООН и представителей гуманитарных организаций, которые отказались поддерживать эту провокацию.

Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса рассказал о так называемой гумпомощи жителям страны. Как выяснилось, американцы отправили просроченные медикаменты и протухшие продукты, напоминает URA.RU.