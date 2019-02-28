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Американских разведчиков натравили на Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне хотят узнать о финансовом состоянии главы России

Американские конгрессмены призвали разведывательные сообщества США взяться за президента России Владимира Путина и добыть данные о его доходах. Авторами законопроекта под названием "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" стала Элиза Стефаник и Вал Деминг.

Отмечается, что разведка должна найти информацию не только о финансовом положении Путина, но и о его неких тайных сетях. При этом Стефаник объяснила, что такие меры предприняты из-за якобы попыток Кремля "воздействовать" на американскую демократию.

"Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, усиливая политический контроль с помощью неэтичных действий",

отметила конгрессмен.

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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