"Единая Россия": двойными квитанциями за вывоз мусора займется Генпрокуратура

Партийцы зафиксировали более ста жалоб

Урегулировать ситуацию в коммунальной сфере взялись активисты "Единой России". Они передали в Генеральную прокуратуру жалобы о двойных счетах в квитанциях за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Обращения граждан, которых набралось уже более 100, поступают в рамках партпроекта "Чистая страна", уточнил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Они получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора за обращение с ТКО, и от управляющей компании. Мы подготовили и передали пакет документов на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой организовать проверки в субъектах РФ",

– заявил парламентарий, отметив, что в квитанциях за первый месяц года нарушения выявлены во многих регионах страны, в частности в Волгоградской, Вологодской, Нижегородской, Смоленской и Костромской областях.

Перешедшая еще в прошлом году на новую систему оплаты вывоза мусора Новгородская область поступает аналогично. Счет за содержания жилья не изменился, зато появилась лишняя коммунальная услуга по обращению с ТКО.

Впрочем, некоторые регионы хитрят иначе. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе в квитанциях теперь есть строка за "Содержание контейнерных площадок". Напротив сумма – 37,62 руб. Это означает, что по факту плата за мусор для семьи из четырех человек выросла втрое. Двойные тарифы зафиксированы также и в Пермском крае.

Данный вопрос не ускользнет от внимания Генпрокуратуры. В апреле ведомство проведет выездное заседание в Екатеринбурге.

"Мы рассчитываем, что на совещании озвучат уже первые результаты проверок",

– заключил Бурматов.

С начала года ряд регионов перешли на новую систему по обращению с ТКО. Плата "перекочевала" в коммунальные услуги и теперь рассчитывается на основании утвержденных в конкретном субъекте норматива накопления отходов и тарифа. То есть ее должны исключить из суммы за содержание жилья.

Однако в некоторых областях этим пренебрегли, что для "Чистой страны" ЕР стало поводом запустить онлайн-мониторинг на сайте партпроектов и в соцсетях, где были собраны нарушения.

"Чистая страна" – проект "Единой России", направленный на улучшение экологической обстановки.