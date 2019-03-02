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Президент Алжира в критическом состоянии угодил в больницу

За жизнь политика сражаются врачи

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика находится в женевской больнице в критическом состоянии.

Врачи планировали провести операцию, однако состояние здоровье политика не позволило это сделать. При этом о причинах госпитализации не сообщается, передает RT Arabic.

Медики продолжают бороться за жизнь президента.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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