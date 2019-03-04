"Единая Россия" призывает упростить парковку для инвалидов

Инициатива партийцев позволит людям с ограниченными возможностями бесплатно ставить автомобили в любом регионе, не предоставляя документов

"Единая Россия" предлагает усовершенствовать законопроект о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг особенным гражданам страны. Речь идет о праве бесплатно парковаться в разных городах на основе сведений из Федерального реестра инвалидов. В партии подготовили поправку ко второму чтению документа, рассказал координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого самим инвалидом, или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России",

– сообщил депутат, отметив, что сейчас, выезжая за пределы своего региона, люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с проблемой. Они не могут бесплатно припарковать автомобиль, если его данные не занесены в реестр принимающей стороны. Правда, об этом можно побеспокоиться заранее и подать соответствующие документы, например, через портал МФЦ. Заявить о себе следует примерно за 2 недели.

"Однако необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что, естественно, не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах", – подчеркнул Терентьев, добавив, что федеральный реестр инвалидов должен быть доступен различным ведомствам. Не лишним также будет создание полноценных "личных кабинетов" для особенных пользователей.



"Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность", – пояснил руководитель партпроекта.