Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" призывает упростить парковку для инвалидов

Фото: er.ru
Инициатива партийцев позволит людям с ограниченными возможностями бесплатно ставить автомобили в любом регионе, не предоставляя документов

"Единая Россия" предлагает усовершенствовать законопроект о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг особенным гражданам страны. Речь идет о праве бесплатно парковаться в разных городах на основе сведений из Федерального реестра инвалидов. В партии подготовили поправку ко второму чтению документа, рассказал координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

"Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого самим инвалидом, или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России",

сообщил депутат, отметив, что сейчас, выезжая за пределы своего региона, люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с проблемой. Они не могут бесплатно припарковать автомобиль, если его данные не занесены в реестр принимающей стороны. Правда, об этом можно побеспокоиться заранее и подать соответствующие документы, например, через портал МФЦ. Заявить о себе следует примерно за 2 недели.

Фото: er.ru

"Однако необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что, естественно, не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах", – подчеркнул Терентьев, добавив, что федеральный реестр инвалидов должен быть доступен различным ведомствам. Не лишним также будет создание полноценных "личных кабинетов" для особенных пользователей. 

"Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность", – пояснил руководитель партпроекта. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей