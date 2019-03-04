Володин встретился с американским евангелистом

В ходе переговоров были затронуты, в том числе, отношения России и США

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и президент "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклин Грэм обсудили актуальные внешнеполитические вопросы. Во время беседы стороны рассмотрели российско-американский диалог, поговорили о реализации гуманитарных проектов и активном взаимодействии депутатского корпуса РФ с конгрессменами США.

Франклин Грэм – сын влиятельного религиозного деятеля, пастора баптистской церкви, проповедника, духовного советника американских президентов от Гарри Трумэна до Барака Обамы Билли Грэма. Он неоднократно бывал в Советском Союзе в 1980-1990-х годах.

Его потомок с 1979 г. является руководителем благотворительной организации "Сума самаритянина". В "Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма" Франклин начал работать с 1989 г., возглавив ее спустя 13 лет.

Евангелист уже посещал Россию. В 2015-м его принимал президент Владимир Путин, статью о котором Грэм написал за год до визита в Москву. На той встрече также присутствовал патриарх Кирилл. Американец призывал молиться о российском лидере, который, по его словам, оберегает традиционное христианство.

"Когда я был молодым человеком, мы переживали, что мир станет безбожным под влиянием коммунизма, но коммунизм пал, а безбожие никуда не делось", – заключил Грэм.

А после переговоров Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом, которые прошли в прошлом году в Хельсинки, благотворитель заявил: "Я бы скорее пошел на политический риск ради защиты мира, чем рисковал миром ради политических целей".

Он не мог пройти мимо обострившихся отношений между Киевом и Москвой. Заокеанский гость убежден, что страны-соседки нужны друг другу.

"Многие русские живут на Украине, а многие украинцы живут в вашей стране. России нужна Украина, то же можно сказать и об Украине", – заключил Грэм.