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"ПолитСтартап" "Единой России" насчитывает рекордное количество участников

Фото: er.ru
Заявки подали тысячи желающих

Кадровый проект, который заботится об обновлении партийных рядов, приобрел невероятную популярность. Только за последние 2 недели о своем решении участвовать в нем заявили порядка 2,5 тысяч человек. Больше всего желающих из Санкт-Петербурга, Крыма и Татарстана, а также из Волгоградской, Мурманской, Ростовской и Московской областей, отметила член Президиума Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Алена Аршинова, подчеркнув, что в этом году "ПолитСтартап" охватил практически всю страну. Он проходит в 36 регионах: от Калининграда до Чукотки.

"На данный момент принять участие в проекте и пойти на выборы 2019 года в административные центры намерены 572 человека, в законодательные собрания – 544 человека. Задача партии – привлечь максимальное число молодежи к участию в предварительном голосовании и научить их работать в рамках избирательной кампании",

пояснила парламентарий. 

Фото: ER.RU

Партнером проекта выступает "Молодая Гвардия", которая в этом году намерена подготовить к предварительному голосованию 10 тысяч потенциальных кандидатов. "ПолитСтартап" станет своевременной площадкой для реализации этих планов. В 13 регионах молодогвардейцы запустят технологический проект "Молодежные избирательные штабы-2019", активисты которого займутся проблемами избирателей, а также проинструктируют кандидатов, рассказал замредседателя Координационного совета МГЕР, координатор по региональной политике и выборам Иван Дзюбан. 

"ПолитСтартапа" пройдет в несколько этапов. Во время первого будут распределены наставники – известные политики и эксперты. С ними лично смогут познакомиться лучшие участники проекта. Федеральными кураторами в этом году назначены заместители секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Александр Грибов, депутаты Госдумы Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев и другие. В числе наставников также – политтехнологи и политологи Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов.

"ПолитСтартап" приглашает россиян до 35 лет, которые неравнодушны к политике. Им предоставляется возможность пройти обучение в этой сфере, повысив уровень политической грамотности. Кадрово-образовательный проект "Единая Россия" запустила в прошлом году. Тогда о себе заявили 1609 участников из 24 уголков страны. В результате депутатами стали около ста молодых партийцев.



Ксения АНДРЕЕВА
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