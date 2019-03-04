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Названы предпосылки развала России

Фото: www.globallookpress.com
Испытание на прочность уготовано каждой державе. Пришло время РФ

Для России главное – сохранить свой суверенитет. Если самое большое государство в мире не выдержит давление стран Запада, которые не теряют надежды задушить его, распад неминуем, предрек РФ участь СССР сенатор Алексей Пушков.

"Россия может существовать только как суверенное государство и только при сильном центре. А сильный центр может функционировать только при условии активных действий на границах страны по поддержанию безопасности государства. Если центром принятия решений для России станет Брюссель или Вашингтон, тогда Москва перестанет быть нужной и Россия медленно, но верно начнет распадаться",

пояснил Пушков в интервью "МК", отметив, что России в данный момент послано серьезное испытание. По его словам, боевое крещение в свое время проходит каждое государство.

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com

В пример он привел Британию, которая выдержала проверку на прочность в 1940 году, когда гитлеровские войска захватили Европу. При этом, напомнил сенатор, Франция не может этим похвастаться. Впрочем, Пушков подчеркнул, что западня, которую страны НАТО готовят России – это "совсем другая история". 

Ксения АНДРЕЕВА
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