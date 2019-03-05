В Незалежной не могут признать простой факт: блокады акватории со стороны России нет

Жалобы Украины на Россию по поводу "блокировки" прохода между Черным и Азовским морями опровергаются их же собственными данными. Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел" провела совместное исследование с "Институтом Черноморских стратегических исследований" и изданием BlackSeaNews, результаты которого очень плохо вписываются в картину мира Киева.

По итогам наблюдения с ноября 2018 г. по январь 2019-го украинские суда ни разу не были задержаны в море. Впрочем, эту "заслугу" украинцы записали на свой счет, объяснив отсутствие интереса российских пограничников к своим судам тем, что их прикрывали корабли ВМС.

Любопытным оказался еще один показатель – время ожидания разрешения на проход через Керченский пролив. Мониторинговой группе пришлось признать, что тут для них динамика очень положительная. Если в ноябре сразу после провокации Киева украинским судам пришлось ждать разрешения на проход в Азовское море в среднем 124 часа, то в январе нынешнего года – всего лишь 32 часа. Всего за пару-тройку месяцев время ожидания сократилось в четыре раза. И это под перманентные угрозы Киева повторить "керченский инцидент", да еще и при поддержке НАТО.

Однако глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко все же не смог найти сил и признать, что после инцидента в Керченском проливе такие показатели скорее говорят об отсутствии у Москвы желания мешать судоходству соседей.

"Никакого "прекращения блокады" нет. Продолжительность искусственного содержания под стражей в 3-4 раз больше, чем начало блокады Керчь пролива",

– написал он в Facebook.