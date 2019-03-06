Украинские экстремисты готовят захват Крыма

Набег на полуостров совершит новое формирование

В Незалежной рождается добровольческий батальон крайних взглядов. Он будет носить "имя" народного танца крымских татар, название которого в переводе означает "возвращение". Цель нового формирования – "освобождение Крыма".

Идейным вдохновителем его создания стала экстремистская организация "Меджлис", которая запрещена на территории России, предупредил депутат Госдумы от Республики Руслан Бальбек, отметив, что данная информация поступила "из оперативных и открытых источников".

"Мы сожалеем, что экстремисты продолжают спекулировать на теме крымско-татарского народа",

– цитирует законодателя РИА "Новости".

По словам парламентария, появление батальона, равно как и его название, на полуострове не воспринимают всерьез, ведь аналогичные попытки запрещенного в нашей стране объединения не увенчались успехом. Идеей создания добровольческих батальонов, которые захватят Крым, на Украине бредят уже несколько лет. Бальбек пояснил, что творчество на полуострове приветствуется, если это не "танец с оружием", уточняет РИА ФАН.

"Поэтому все эти герои из батальона, – заверил депутат, – могут прибыть в Крым лишь в национальных одеждах и исключительно с концертной программой, но аплодисментов они в Крыму не дождутся",

Воссоединение России с Крымом произошло в марте 2014 года, напоминает "ФедералПресс". Так решили жители полуострова, подавляющее большинство которых проголосовали на референдуме за российского гражданство.

