Тбилиси преследует свои цели

Отношения Москвы и Брюсселя нуждаются в оживлении, полагает президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, она уже разговаривала на эту тему с представителями ЕС и НАТО, призывая их к миру.

Глава государства не может принять, что общение России и Европы проходит на "техническом уровне", о чем она поведала во время своего первого выступления перед парламентом после назначения.

"Я говорила с нашими партнерами о необходимости оживления высокого политического формата. Они должны объяснить России, что в 21 веке игра на нулевой результат не входит в чьи-либо интересы, агрессивная политика – это путь к тому, чтобы застрять в прошлом",

– заявила Зурабишвили, передает ВЗГЛЯД.

В данном перемирии Тбилиси преследует свои цели. В интересах Грузии пересмотр вопроса Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала еще в 2008 году.



