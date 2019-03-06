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Грузия призывает Европу помириться с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Тбилиси преследует свои цели

Отношения Москвы и Брюсселя нуждаются в оживлении, полагает президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, она уже разговаривала на эту тему с представителями ЕС и НАТО, призывая их к миру. 

Глава государства не может принять, что общение России и Европы проходит на "техническом уровне", о чем она поведала во время своего первого выступления перед парламентом после назначения. 

"Я говорила с нашими партнерами о необходимости оживления высокого политического формата. Они должны объяснить России, что в 21 веке игра на нулевой результат не входит в чьи-либо интересы, агрессивная политика – это путь к тому, чтобы застрять в прошлом",

– заявила Зурабишвили, передает ВЗГЛЯД.

В данном перемирии Тбилиси преследует свои цели. В интересах Грузии пересмотр вопроса Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала еще в 2008 году.  


Ксения АНДРЕЕВА
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