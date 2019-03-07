Дания готова порвать с США ради России

Местные политики считают крымский вопрос внутренним делом РФ

Скандинавской стране куда важнее хорошие отношения с Россией, чем с США. С таким заявлением выступил датский политик и финансист Клаус Рискер Педерсен.



По его словам, затянувшийся конфликт европейских стран против Москвы продиктован американскими интересами. Дании не следует в него ввязываться, равно как и не стоит во всем слушаться американцев.

"Враждовать с Россией Дании попросту невыгодно. С русскими мы сотрудничаем уже 400 лет. Это значит, что с русскими надо перестать конфликтовать. Надо расширять с ними сотрудничество. Вся эта история с Восточной Украиной и Крымом Европы вообще не касается, не наше это дело",

– заявил политик в интервью изданию Altinget.

По словам Педерсена, Крым "никогда не был европейской территорией". Датчанин проявил неплохие познания истории Крымского полуострова, напомнив, что в средние века Крым был частью Золотой Орды, потом им владели турки, а в 1770-е гг. "там на двести лет обосновались русские". "С точки зрения геополитики, Европа здесь не при чем. Этот вопрос касается либо России, либо Турции. Но уж никак не Европы", – подчеркнул Педерсен.

При этом Россия, по словам политика, является неотъемлемой частью европейского сообщества. "Люди совсем с катушек послетали, даже наш министр обороны. А ведь Россия на Европу никогда не нападала. Они наши друзья. Просто у нас разный взгляд на то, как должно быть устроено общество. Но одно лишь несовпадение мнений еще не делает вас врагами и не заставляет идти друг на друга войной… Россия – единственная страна, которая может нам угрожать. Вести политику, подобную нынешней, – это безумие. Ее давно пора сменить, тут я ни секунды не сомневаюсь", – отметил политик.

Он также призвал европейцев "дружить с турками", чья страна выступает "единственным заслоном от всевозможных придурков, которые просачиваются сквозь все границы". В отдаленной же перспективе угрозу Дании может представлять Китай. Спастись от него могут помочь только "хорошие отношения с Россией".

Что же касается США, то они, по мнению Педерсена, играют глубоко деструктивную роль. "Мы получили протекционистские США, которые замыкаются на себе, как когда-то в межвоенное время. Мы такое уже наблюдали, так что история повторяется… Учитывая, как США орудуют по всему миру, фактически превратив НАТО в некий клуб военных вмешательств в интересах Вашингтона – что, кстати, вовсе не отвечает интересам Дании – мы должны осознать, что НАТО следует снова сделать оборонительным альянсом, каким он и был задуман", – заключил бывший член Европарламента.