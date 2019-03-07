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США разрешили уничтожать мирное население

Фото: commons.wikimedia.org
Трамп решил не заморачиваться из-за подобных пустяков

Белый дом отменил требование обнародовать число жертв среди мирного населения в результате ударов США по целям террористов. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба президентской администрации.

Дональд Трамп подписал указ, отменяющий соответствующее требование, введенное администрацией его предшественника Барака Обамы в 2016 году. В том документе в обязанности директора Национальной разведки США или другого официального лица, которое может быть выбрано для этого президентом, вменялось "обнародовать к 1 мая каждого года рассекреченный отчет о количестве ударов, нанесенных США по целям террористов вне зоны активных боевых действий, а также (среди прочей информации) оценку числа погибших в результате таких ударов комбатантов и некомбатантов", отмечает ТАСС.

Распоряжение Трампа не распространяется на военные структуры. Пентагон должен и далее отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием Конгресса США. Закон, принятый в 2018 г. Конгрессом и требующий от главы Пентагона также к 1 мая каждого года предоставлять отчет в соответствующие комитеты Палаты представителей и Сената о числе жертв среди мирного населения за предыдущий год, оставлен в силе. Однако часть этого доклада может быть засекреченной и не предназначаться для обнародования.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Благодаря такой избирательности Трампа, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности стали единственными структурами, которые получили карт-бланш на безотчетное убийство людей при помощи беспилотных летательных аппаратов, отмечает "Свободная пресса".

Центральное разведывательное управление США, а точнее его полевые подразделения, наносят удары по террористам с помощью БПЛА с 2001 г., после разрушения башен-близнецов в Нью-Йорке в результате террористической атаки.

Так совпало, что Военно-воздушные силы США как раз накануне обнародовали усовершенствованное оружие убийства мирного населения. Научно-исследовательская лаборатория ВВС опубликовала видео первого полета секретного беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie, разработанного при участии компании Kratos Unmanned Aerial Systems, сообщает The Drive.

Аппарат рассчитан на дальность полета около свыше 3 тыс. километров. Он может быть вооружен парой авиабомб малого калибра или средствами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, а также может запускаться без взлетно-посадочной полосы.

Андрей ФИЛАТОВ
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