Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова вывела новую постановку США на чистую воду

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон вовсю раскручивает очередное шоу

Американцы принялись за продвижение своего протеже самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо, который наведался в несколько стран и встретился с их лидерами в качестве "главы" южноамериканской республики. При этом действия и заявления Гуаидо широко освещались западными СМИ, что вызвало ироничную улыбку у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.  

 "В Вашингтоне принялись за раскрутку нового постановочного действа", – не удержалась она на брифинге от сарказма, передает RT.

Бросилось в глаза то, с каким азартом американцы освещали первую зарубежную вылазку Гуаидо, не особо акцентируя внимание на том, что вообще-то Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать родные пенаты. А когда тот вернулся обратно, американские власти принялись стращать венесуэльские власти, мол, не дай бог с этим ценным "господином" произойдет какая-либо неприятность.

"Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории, но это, конечно, шоу не бесконечное", – сказала Захарова.

Ранее 1 марта Гуаидо провел встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, а 4 марта вернулся в Венесуэлу.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей