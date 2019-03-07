Вашингтон вовсю раскручивает очередное шоу

Американцы принялись за продвижение своего протеже самопровозглашенного "президента" Венесуэлы Хуана Гуаидо, который наведался в несколько стран и встретился с их лидерами в качестве "главы" южноамериканской республики. При этом действия и заявления Гуаидо широко освещались западными СМИ, что вызвало ироничную улыбку у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



"В Вашингтоне принялись за раскрутку нового постановочного действа", – не удержалась она на брифинге от сарказма, передает RT.

Бросилось в глаза то, с каким азартом американцы освещали первую зарубежную вылазку Гуаидо, не особо акцентируя внимание на том, что вообще-то Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать родные пенаты. А когда тот вернулся обратно, американские власти принялись стращать венесуэльские власти, мол, не дай бог с этим ценным "господином" произойдет какая-либо неприятность.

"Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории, но это, конечно, шоу не бесконечное", – сказала Захарова.

Ранее 1 марта Гуаидо провел встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, а 4 марта вернулся в Венесуэлу.