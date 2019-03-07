Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Во время поздравления Путина случился конфуз

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Владимирович погарцевал по манежу

Российский президент Владимир Путин на гнедом коне по кличке Уандервальс поздравил девушек из конной полиции с наступающим 8 марта.

Видео из украшенного по  такому случаю манежа опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. В своем поздравлении президент отметил, что все больше и больше женщин трудятся в правоохранительных органах. 

В конце поездки норовистый скакун попятился назад вместе со своим высокопоставленным наездником. К счастью, на помощь президенту пришла очаровательная сотрудница конной полиции, и инцидент был исчерпан.

Батальон конной полиции был сформирован в 2014 году. Девушки несут патрульную службу в самых популярных туристических локациях Москвы. Двенадцать столичных пешеходных улиц протяженностью 15 км находятся под пристальным наблюдением прекрасных всадниц.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей