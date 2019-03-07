Во время поздравления Путина случился конфуз

Владимир Владимирович погарцевал по манежу

Российский президент Владимир Путин на гнедом коне по кличке Уандервальс поздравил девушек из конной полиции с наступающим 8 марта.

Видео из украшенного по такому случаю манежа опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. В своем поздравлении президент отметил, что все больше и больше женщин трудятся в правоохранительных органах.

В конце поездки норовистый скакун попятился назад вместе со своим высокопоставленным наездником. К счастью, на помощь президенту пришла очаровательная сотрудница конной полиции, и инцидент был исчерпан.

Батальон конной полиции был сформирован в 2014 году. Девушки несут патрульную службу в самых популярных туристических локациях Москвы. Двенадцать столичных пешеходных улиц протяженностью 15 км находятся под пристальным наблюдением прекрасных всадниц.