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Россия предупредила об условии начала ядерной войны

Фото: pixabay.com
Москва не будет предотвращать региональные вооруженные конфликты таким образом

Россия использует ядерное оружие только при одном условии, если страна столкнется с реальной угрозой своей безопасности. Это сказано в официальных документах РФ, которых власти планируют придерживаться. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что предположения о том, что Россия может первой нанести ядерный удар не имеют под собой никаких оснований. Более того, такой концепции не существует, передает издание "Царьград".

"В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие – если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны",

- цитирует выступление Антонова на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне агентство ТАСС.

Фото: mil.ru

Как отмечает портал URA.RU, посол добавил, что Россия рассматривает США как партнера, а не соперника. Однако от американцев зависит то, как воспринимать россиян. Антонов также обратил внимание на то, что Москва сделала все возможное, чтобы сохранить договор РСМД. Россия приняла необходимые меры по прозрачности, которые даже превышали положения документа.

Вашингтон начал процедуру выхода их ДРСМД 2 февраля. США уверены, что Россия нарушила договор, но не предоставили настоящие доказательства. Москва не раз говорила о том, что придерживается положений документов. Владимир Путин 4 марта приостановил действие ДРСМД. 

Полина ИВАНОВА
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