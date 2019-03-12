В южноамериканской стране становится все хуже и хуже

США отзывают весь дипломатический корпус из Каракаса, поскольку их присутствие на территории государства сковывает Вашингтон в действиях. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Как и решение от 24 января отозвать всех членов семей и сократить число работников посольства до минимума, данное решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле", – цитирует его РИА "Новости".

По его словам, факт присутствия американских дипломатов "ограничивает политику" Вашингтона в отношении Каракаса. Что именно имел ввиду Помпео, не уточняется.

Не исключено, что у США уже сдают нервы из-за вызывающей непокорности Венесуэлы и России, которые заключили нефтяную сделку в обход их санкций. Помпео обвинил РФ в том, что та "продолжает протягивать спасательный круг режиму", передает РИА "Новости". Имеется ввиду сделка между "Роснефтью" и PDVSA. Венесуэльская компания продала российской госкорпорации сырую нефть вопреки запрету Вашингтона.

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо выступает против власти Николаса Мадуро, требуя от него немедленно уйти в отставку, уступив ему место. После того, как на большей части территории страны отключилось электричество, правительство Гуаидо объявило режим чрезвычайного положения, передает AFP.