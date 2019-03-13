Вашингтон решил напрямую вмешаться в дела Москвы

Во вторник, 12 марта, палата представителей американского конгресса единогласно приняла 2 законопроекта, направленные на противодействие РФ.

Конгрессмены проголосовали за "KREMLIN Act" – документ, согласно которому разведка США обязана подготовить доклад о "намерениях российского руководства" и закон "Об открытости Владимира Путина", якобы нацеленного на борьбу с российской коррупцией.

В доклад войдет оценка потенциальных военных действий против членов НАТО, возможный ответ Москвы на усиление военного присутствия Вашингтона и американских союзников в Восточной Европе и анализ "уязвимостей", которые может использовать РФ, чтобы внести вражду в отношения между Соединенными Штатами и их союзниками.

Кроме того, директор национальной разведки США за 6 месяцев должен подготовить информацию о личном состоянии российского президента, обвиненного американскими законодателями в коррупции.

Россияне уже выразили свое недоумение в Сети:

"Вообще, это прямое вмешательство в дела других суверенных стран", "я не ослышался!!!америка борется с коррупцией в России???!!!!с какой целью?то есть к нам домой придет наводить свои порядки сосед?)))))", -

написали в комментариях к статье на сайте РИА "Новости" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В случае, если законопроекты будут одобрены сенатом, документы отправятся на подпись президенту США Дональду Трампу, напоминает URA.RU.

