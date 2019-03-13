Грузинский политик решил воспользоваться слабостью украинского главы

Сразу после президентских выборов Украину начнут сотрясать массовые беспорядки, уверена первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Однако причина отнюдь не в исходе голосования. Просто в страну возвращается бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, который яростно выступает против Киева и явно имеет политические амбиции в Незалежной.

Вернуться на Украину Саакашвили планирует 1 апреля. В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону он похвастался купленным билетом на эту дату. Политик уверен, что выдавивший его из страны Петр Порошенко сложит полномочия уже по итогам первого тура голосования.

Его реваншистский настрой очень не понравился Геращенко, которая припомнила Саакашвили столкновения на украинской границе между его сторонниками и пограничниками.

"Нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию. И поэтому для меня простой выбор – я против тех, для кого украинская граница – фикция", – написала она в Facebook.

Саакашвили появился в украинской политике весной 2015 года. Тогда указом Порошенко ему сначала выдали паспорт страны, а затем отправили руководить Одесской областью. Однако уже примерно через год Порошенко уволил его по причине из рук вон плохой работы на должности. А летом 2017-го его и вовсе лишили украинского гражданства. Якобы при оформлении паспорта Саакашвили предоставил неверные сведения. Это послужило поводом для его высылки в Польшу, откуда он затем при силовой поддержке своих соратников пытался прорваться обратно на Украину.