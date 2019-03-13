"Единая Россия" выявила больше сотни нарушений в работе микрофинансовых организаций

Информация передана в правоохранительные органы

"Единая Россия" обнаружила свыше 100 случаев противозаконной деятельности со стороны заемных компаний, предоставляющих микрокредиты. Таковы результаты мониторинга, проведенного партийным проектом "Народный контроль".



По словам координатора проекта и депутата Госдумы Анны Кувычко, мониторинг проводился в 40 регионах. В ходе выборочной проверки выяснилось, что 91 микрофинансовая организация (МФО) располагалась на территории для нестационарной торговли, еще 16 вообще работали без разрешения. Остальные 20 случаев нарушений касаются персональных данных – компании не заключали с клиентами соответствующих соглашений об их использовании.

"Если человек решил обратиться за финансовыми услугами в подобную организацию, он должен быть уверен в том, что она работает по закону, с лицензией и в положенном месте. Нельзя допустить, чтобы МФО обходили закон и обманывали людей", – цитирует Кувычко пресс-служба "Единой России".





Вся собранная информация о нарушениях уже разослана в прокуратуры регионов.

Депутат отметила, что последние несколько лет МФО находятся под пристальным надзором "Народного контроля". Проект имеет даже отдельное направление, которое занимается только сферой микрокредитования. По ее словам, на сегодняшний день "дикий" период микрозаймов позади. Госдума приняла законы, которые устанавливают максимально допустимую процентную планку и лимит задолженности.

"Законодательные меры, защищающие людей от недобросовестных микрокредитных организаций, уже приняты. Многие из них, увидев пристальное внимание к деятельности МФО, свернули свою деятельность", – отметила Кувычко.

Впрочем, признала она, некоторые "дельцы" до сих пор используют различные мошеннические схемы, строят так называемые финансовые пирамиды и прибегают к нелегальным услугам коллекторов. Поэтому деятельность "Народного контроля" в этом направлении будет продолжена.