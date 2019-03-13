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Расширение полномочий Счетной палаты по аудиту госкомпаний сбережет бюджет

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Новый законопроект позволит более точно отслеживать расходы

Дополнительные компетенции, прописанные в инициативе, которую в начале марта направили в Госдуму, помогут Счетной палате тщательнее следить за движением средств госказны. Речь идет о законопроекте, согласно которому орган финансового контроля будет наделен полномочиями по аудиту госкомпаний и их "дочек".

Первое чтение документа намечено на вторую половину месяца, сообщил один из его составителей, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, представляющий в нижней палате фракцию "Единая Россия", Антон Гетта. Он заявил об актуальности предложения, которое стало неизбежным. По его словам, государственные структуры не привыкли следить за тратами бюджетных деньги.

"Мы уже давно, в том числе на уровне Правительства РФ, говорим о необходимости усиления контроля за расходами госкомпаний и компаний с госучастием, внедрения системы нормирования расходов данных организаций на осуществление собственной деятельности, в том числе расходы на транспорт, перелеты и так далее",

– пояснил Гетта, напомнив о Федеральном законе, который регламентирует госзакупки. По мнению депутата, он "слишком непрозрачный для внешнего контроля". Тем не менее, отметил парламентарий, власть страны оказывает доверие управлению госкомпаний и рассчитывает на увеличение доходов казны.

"Но зачастую миллионы рублей тратятся на личный комфорт топ-менеджмента", – заключил законодатель. 

Инициатива, расширяющая полномочия Счетной палаты РФ, внесена на рассмотрение в Госдуму на прошлой неделе спикером Вячеславом Володиным и его заместителем Александром Жуковым.

Ксения АНДРЕЕВА
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