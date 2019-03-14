Стокгольм вызвал на ковер посла

МИД Швеции потребовал от российского посла Виктора Татаринцева выслать одного из дипломатов из страны. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Стокгольм заподозрил работника дипмиссии в шпионаже. Представитель шведского ведомства Патрик Нильсон подтвердил вызов Татаринцева, однако о скандале, а также о других деталях встречи говорить не стал, передает "Царьград".

По словам источника, дипломата задержали в феврале по подозрению в сборе разведданных, однако он свою вину не признал.

При этом шведские СМИ позже написали, что работник посольства покинул страну, но оказалось, что этого не произошло.