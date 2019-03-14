Бомбардировщики США взяли курс на Китай

Самолеты вновь летали над спорными островами

Около спорных островов в Южно-Китайском море были замечены два самолета американских ВВС. Ситуация в регионе вновь накаляется на фоне не оправдавшихся надежд на окончательное преодоление торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.



В демонстрации авиационной мощи Соединенных Штатов участвовали бомбардировщики B-52, сообщает CNN. В Пентагоне не видят в этом ничего предосудительного, называя провокационный полет "стандартной тренировкой".

"Американские самолеты регулярно работают в Южно-Китайском море в поддержку союзников, партнеров и свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона",

– заявил журналистам представитель ВВС США.

Китайские дипломаты остались недовольны действиями американских летчиков и назвали их действия безответственными. "В Южно-Китайском море у Китая сохраняются определенные споры со сторонами региона относительно принадлежности островов и морской акватории. Китай выступает за то, чтобы эти споры решались непосредственно вовлеченными в спор сторонами посредством дружественных консультаций. В то же время некоторые отдаленные страны подрывают обстановку. Это очень безответственное поведение с их стороны по отношению к этому региону", – заявил министр иностранных дел КНР Лу Кан.

Его слова стали также ответом госсекретарю США Майку Помпео, который заявил, что Китай блокирует доступ стран Азиатско-Тихоокеанского региона к энергоресурсам стоимостью в $2,5 трлн, отмечает РИА "Новости".

В последнее время случаи появления американских кораблей и самолетов в непосредственной близости от спорных островов участились. В результате недавнего инцидента власти Поднебесной обвинили США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море. Представители КНР утверждали, что два ракетных эсминца ВМС США без разрешения вошли в акваторию рифов Жэньай и Мэйцзицзяо архипелага Наньша. Китайские корабли вынесли американским предупреждение и потребовали покинуть территориальные воды страны.

До этого в январе американский эсминец прошел вблизи спорных Парасельских островов. Пекин тогда также выразил протест и заявил, что действия американских военных моряков "подрывают мир и стабильность".

Архипелаг Сиша (Парасельские острова), а также острова Наньша (Спратли) и Хуаньянь (риф Скарборо) являются спорными территориями. Их принадлежность оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.