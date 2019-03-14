Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бомбардировщики США взяли курс на Китай

Фото: flickr.com
Самолеты вновь летали над спорными островами

Около спорных островов в Южно-Китайском море были замечены два самолета американских ВВС. Ситуация в регионе вновь накаляется на фоне не оправдавшихся надежд на окончательное преодоление торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

В демонстрации авиационной мощи Соединенных Штатов участвовали бомбардировщики B-52, сообщает CNN. В Пентагоне не видят в этом ничего предосудительного, называя провокационный полет "стандартной тренировкой".

"Американские самолеты регулярно работают в Южно-Китайском море в поддержку союзников, партнеров и свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона",

– заявил журналистам представитель ВВС США.

Китайские дипломаты остались недовольны действиями американских летчиков и назвали их действия безответственными. "В Южно-Китайском море у Китая сохраняются определенные споры со сторонами региона относительно принадлежности островов и морской акватории. Китай выступает за то, чтобы эти споры решались непосредственно вовлеченными в спор сторонами посредством дружественных консультаций. В то же время некоторые отдаленные страны подрывают обстановку. Это очень безответственное поведение с их стороны по отношению к этому региону", – заявил министр иностранных дел КНР Лу Кан.

Фото: www.globallookpress.com

Его слова стали также ответом госсекретарю США Майку Помпео, который заявил, что Китай блокирует доступ стран Азиатско-Тихоокеанского региона к энергоресурсам стоимостью в $2,5 трлн, отмечает РИА "Новости".

В последнее время случаи появления американских кораблей и самолетов в непосредственной близости от спорных островов участились. В результате недавнего инцидента власти Поднебесной обвинили США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море. Представители КНР утверждали, что два ракетных эсминца ВМС США без разрешения вошли в акваторию рифов Жэньай и Мэйцзицзяо архипелага Наньша. Китайские корабли вынесли американским предупреждение и потребовали покинуть территориальные воды страны.

До этого в январе американский эсминец прошел вблизи спорных Парасельских островов. Пекин тогда также выразил протест и заявил, что действия американских военных моряков "подрывают мир и стабильность".

Архипелаг Сиша (Парасельские острова), а также острова Наньша (Спратли) и Хуаньянь (риф Скарборо) являются спорными территориями. Их принадлежность оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Оператор "Северного потока – 2" перехитрил власти ЕС

Для обхода ограничений создадут подставную компанию

Они шпионы: шведы поставили ультиматум российскому посольству

Стокгольм вызвал на ковер посла

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей