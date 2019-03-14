Миллионы долларов тратятся неизвестно на что

С расходами Америки на борьбу с Россией не все так просто. Заложенные в бюджете на следующий год 500 млн долларов вроде бы предназначены странам, которые США хотят уберечь от "пагубного влияния" Москвы, однако адресаты их "живьем" практически не видят.

В российском МИД обратили внимание на то, что средства тратятся американцами на свои нужды, коих немало возникает дипломатических поездок в гости к союзникам.

"Обычно американцы сами и осваивают свои средства. На них в страны, которым они формально предназначены, ездят разного рода американские эксперты, арендуют там офисы, живут в гостиницах. "Живых денег" власти этих государств, естественно, не видят",

– заявили в дипведомстве.

Впрочем, это проблемы добросовестных американских налогоплательщиков, подчеркнули в МИД. Гражданам США пора задуматься о том, что их деньги уходят на фальшивые идеи их правительства. А жителям стран, которым эти деньги предназначались, стоит вспомнить печальный опыт Ирака и Ливии, которые на себе ощутили всю пользу от "помощи" Вашингтона.