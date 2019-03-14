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Средь бела дня: в Подмосковье расстреляли бизнесмена

Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников

В Мытищах произошла трагедия: неизвестный убил местного предпринимателя, выстрелив ему в спину около дома. Стрелявший скрылся с места преступления на машине, в которой его ждал сообщник.

Как сообщает Telegram-канал "112", мотив убийства неизвестен. Чем мог насолить мужчина, занимавшийся оптовой торговлей непонятно.

По информации агентства "ФедералПресс", полицейские пока не установили личности преступников. 

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