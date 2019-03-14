Средь бела дня: в Подмосковье расстреляли бизнесмена

Нибиру
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В Мытищах произошла трагедия: неизвестный убил местного предпринимателя, выстрелив ему в спину около дома. Стрелявший скрылся с места преступления на машине, в которой его ждал сообщник.
Как сообщает Telegram-канал "112", мотив убийства неизвестен. Чем мог насолить мужчина, занимавшийся оптовой торговлей непонятно.
По информации агентства "ФедералПресс", полицейские пока не установили личности преступников.
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