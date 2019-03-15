Выбраны финалисты конкурса общественно значимых проектов "первичек" "Единой России"

Инициативы первичных отделений партии призваны решить проблемы граждан

"Единая Россия" отобрала первые восемь участников состязания между партийными программами по улучшению различных сфер жизни. Об этом сообщил заместитель генсека партии Виктор Селиверстов.

По его словам, всего конкурсной комиссии пришлось рассмотреть порядка шести тысячи заявок, из них было отобрано 600 лучших. Наиболее активными оказались Приморский (153 заявки) и Красноярский края (153) и Башкирия (282), а абсолютным лидером оказалась Ростовская область (551). По тематике чаще всего приходили заявки проектов, направленных на поддержку молодежи, семей и детей, развитие инфраструктуры и прививания патриотизма и гражданской активности.

"Проекты интересные, каждый из них помогает решать проблемы людей", – цитирует Селиверстова пресс-служба "Единой России".

Среди прошедших в финал оказались проекты "Смогу жить самостоятельно" (Хабаровский край), "Стань заметным на дорогах" (Хакасия), "Дорога к ветерану!" (Курганская область). Проект хабаровского отделения направлен на помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии. Он предусматривает оборудование комнаты в виде семейной гостиной. Проект из Хакасии касается безопасности детей на дорогах – им планируется раздать светоотражающей экипировкой. Курганская инициатива заключается в том, что организовать ко Дню Победы автопробег и встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны.

Также в финал прошел проект из Марий Эл по улучшению уличного освещения на соцобъектах в поселке для многодетных семей под Йошкар-Олой. Наряду с ним одобрение получил севастопольский проект по восстановлению седьмой мортирной батареи с дальнейшим использованием ее как части музейного комплекса.

Остальными тремя финалистами конкурса стали Новгородская и Рязанская области, а также Ставропольский край. Новгородская "первичка" предложила план по замене проводки в одном из поселковых спортклубов, а рязанское отделение презентовало проект современной детской площадки. Ставропольские партийцы прислали заявку на реализацию программы занятий для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.

Общефедеральные итоги будут окончательно подведены 15 апреля, уточнил Селиверстов.