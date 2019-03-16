Санкционная война обернулась для США катастрофой

Американцев все чаще призывают признать поражение в борьбе против Москвы

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг считает, что несмотря на все усилия США и их партнеров, Россия вышла победителем из санкционной войны.

В своей статье Твигг отметила, что ограничения, введенные в 2014 году, подняли российскую экономику. Больше всего от этого выиграл сельскохозяйственный сектор.

"Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой",

– написала профессор в National Interest.

По ее словам, объем производства зерна в России в разы превосходит объемы потребления, что сделало страну главным поставщиком на мировом рынке. Кроме того, другие страны из-за санкций стали импортировать свою продукцию Москве. К примеру, Китай снабжает россиян соевыми бобами и подсолнечником.

Твигг добавила, что Вашингтону пора признать свое поражение в санкционной войне.