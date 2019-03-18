Система госзакупок требует кардинального пересмотра

Мера необходима для того, чтобы выполнить майские указы президента

Закон о контрактной системе необходимо пересмотреть уже сейчас. Эта мера нужна для того, чтобы реализовать нацпроекты по "майскому указу" российского главы Владимира Путина.

В частности, нужно упростить систему государственных закупок так, чтобы они стали более доступными и прозрачными для потенциальных участников. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, глава экспертно-консультативного совета фракции "Единой России" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок Антон Гетта.

По его словам, работа по улучшению законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок уже ведётся. В обсуждении принимают участие все заинтересованные стороны: Федеральная антимонопольная служба, Министерство финансов, Казначейство России, Счетная палата, отраслевые объединения предприниматели, заказчики и эксперты закупочной области. Гетта признал, что в своем нынешнем виде система госзакупок очень сложная и неповоротливая.

"Детские сады остаются без питания, потому что не успевают вовремя провести конкурс. А регионы после получения федеральных денег не успевают провести тендеры, и в итоге уходят в зиму с недостроенными дорогами, неотремонтированными больницами и детсадами. Все это мешает выполнению основной задачи по реализации "майского суперуказа", – отметил он.





Инструменты для регулирования системы розыгрыша тендеров оправданы, учитывая, что ежегодный оборот системы исчисляется триллионами рублей. Так, упомянутые нацпроекты, которые призваны улучшить жизнь людей во всех сферах, требуют почти 26 трлн рублей. И эта сумма рассчитана только то 2024 года.

В своем недавнем докладе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что российские регионы получили всего лишь 1,4% от общей суммы, выделенной на выполнение национальных проектов. При этом власти субъектов принимают бюджеты в ноябре, а деньги на обозначенные цели поступают только через полгода.

"Сами процедуры [госзакупок] должны быть упрощены таким образом, чтобы любой директор школы или главврач больницы смог спокойно, без задержек и проволочек закупить необходимые для организации изделия", - подчеркнул Гетта.

Под проволочками имеется ввиду обязанность размещать план по закупкам, на который вынуждена ориентировать всю свою закупочную деятельность то или иное учреждение, объяснил он.