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Володин поддержал решение Медведева по нацпроектам

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Принятая мера поможет избавить граждан от многих проблем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку плана по исполнению национальных проектов и государственных программ сразу после принятия бюджета. Необходимые процедуры будут начаты с 1 января 2020 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассмотрел обращение депутатов Госдумы касательно выполнения нацпроектов и предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ. По мнению Володина, решение главы правительства будет способствовать их эффективной реализации, особенно если нацпроекты и госпрограммы начнут выполнять уже в этом году.


"Можно успеть многое сделать, и уже с середины мая приступить к строительным работам. Теперь дело за регионами", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее 14 марта депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление об обращении к Дмитрию Медведеву по вопросу исполнения нацпроектов и предоставлению трансфертов регионам.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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