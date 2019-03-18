Володин поддержал решение Медведева по нацпроектам

Принятая мера поможет избавить граждан от многих проблем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку плана по исполнению национальных проектов и государственных программ сразу после принятия бюджета. Необходимые процедуры будут начаты с 1 января 2020 года.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассмотрел обращение депутатов Госдумы касательно выполнения нацпроектов и предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ. По мнению Володина, решение главы правительства будет способствовать их эффективной реализации, особенно если нацпроекты и госпрограммы начнут выполнять уже в этом году.





"Можно успеть многое сделать, и уже с середины мая приступить к строительным работам. Теперь дело за регионами", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее 14 марта депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление об обращении к Дмитрию Медведеву по вопросу исполнения нацпроектов и предоставлению трансфертов регионам.