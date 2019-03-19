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"Лучше бы помолчал": Лавров осадил Волкера

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Министр жестко ответил американскому представителю

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру не следовало высказываться о том, что Москве на руку членство стран Балтии в НАТО.

Волкер ранее объявил, что Россия получает выгоду от присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к альянсу, так как там царят экономическое процветание и мир. 

"О выгоде для России господин Волкер лучше бы помолчал. Для нас выгодна такая ситуация, которая будет объединять все страны нашего общего континента", -

приводит ТАСС слова российского министра. Лавров добавил, что Волкер постоянно высказывается не только по украинскому регулированию, но и по другим темам, не входящим в круг его компетенции.

Российский министр подчеркнул, что, если понимать под "миром" политику Латвии и Эстонии по борьбе с русским языком, отказ предоставить русским гражданство, неонацистские марши, которые регулярно проводятся в этих странах, то такой "мир" невыгоден ни России, ни балтийским странам.

Лавров также напомнил, что при вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО Запад обещал, что эти три страны будут жить в мире и дружбе с Россией. Однако вышло ровно наоборот: балтийские республики "стали одними из лидеров русофобов в западном мире".

Валентина МАЙОРОВА
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