В организации побоялись, что гость из Крыма откроет Западу глаза на жизнь на полуострове

Истинное положение дел в Крыму неугодно российским оппонентам. Они предпочитают распространять слухи о нелегкой судьбе жителей полуострова. По этой причине Запад вставляет палки в колеса делегатам из Крыма, которые владеют правдивой информацией и могут рассказать о переменах к лучшему.

Так, сегодня, 20 марта, не дали выступить перед аудиторией Организации Объединенных Наций журналисту из Крыма Эрвину Мусаеву. Он не смог попасть в Женеву, где проходит 40-я сессия Совета по правам человека ООН, из-за банальной ошибки посольства. Россиянину открыли визу на день позже, чем следовало, пожаловался министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

"Он физически не успевает туда долететь. Мы все прекрасно понимаем, почему это происходит. Это делается все для того, чтобы не дать возможность показать правду о том, что действительно происходит в Крыму",

– цитирует возмущенного поведением блока министра РИА "Новости". Между тем в Москве нашли выход из сложившейся ситуации. Вполне возможно, что Мусаеву предоставят слово в Совете по видеосвязи. В столице занимаются решением этой задачи.