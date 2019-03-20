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Российские дипломаты вызвали на разговор посла Чехии

Фото: www.globallookpress.com
Иностранный чиновник ответит за скандал с ведомственными домами

Послу Чехии Витезславу Пивоньке было велено явиться в МИД РФ. Гостя вызвали на фоне нашумевшей истории вокруг дипломатического жилья. Чешские СМИ разнесли слух о том, что посольство РФ в Праге якобы сдает порядка 200 ведомственных квартир и забирает себе выручку. За раздутый скандал вокруг данной недвижимости внешнеполитическое ведомство в Москве сделало Пивоньке представление. 

"В связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета",

поясняется на сайте МИД РФ. В тексте отмечается, что поднятая чешскими журналистами тема – предмет двустороннего диалога на высоком уровне, поэтому Республике следовало бы не допускать "деструктивных последствий".

Чтобы этого не произошло, российские дипломаты посоветовали зарубежным коллегам "проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса".

Ксения АНДРЕЕВА
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