Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Послу Чехии Витезславу Пивоньке было велено явиться в МИД РФ. Гостя вызвали на фоне нашумевшей истории вокруг дипломатического жилья. Чешские СМИ разнесли слух о том, что посольство РФ в Праге якобы сдает порядка 200 ведомственных квартир и забирает себе выручку. За раздутый скандал вокруг данной недвижимости внешнеполитическое ведомство в Москве сделало Пивоньке представление.
"В связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета",
– поясняется на сайте МИД РФ. В тексте отмечается, что поднятая чешскими журналистами тема – предмет двустороннего диалога на высоком уровне, поэтому Республике следовало бы не допускать "деструктивных последствий".
Чтобы этого не произошло, российские дипломаты посоветовали зарубежным коллегам "проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса".
Политика задержали в центре Симферополя
Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока