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Война России и НАТО начнется на Балтике

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Москву вновь обвинили в желании захватить прибалтийские республики и Польшу

Между РФ и Североатлантическим альянсом может вспыхнуть вооруженный конфликт в Балтийском регионе. К такому выводу пришли аналитики американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA). По их мнению, Кремль сделает ставку на блицкриг, а Вашингтону для защиты союзников нужно увеличить военное присутствие в Европе.

Высокую вероятность начала войны на Балтике эксперты объяснили тем, что "близость территории членов НАТО к России и Белоруссии, обусловленная географическим расположением изолированность Калининграда и присутствие в балтийских государствах значительного русского этнического меньшинства, провоцируют нестабильность, которая легко может обернуться кризисом или просчетом".

В докладе CSBA утверждается, что Москва стремится переделать существующий геополитический порядок в Европе и ослабить НАТО. Аналитики полагают, что РФ может развязать конфликт, чтобы восстановить территориальную связь со своим анклавом – Калининградской областью. В качестве предлога для начала боевых действий могут быть использованы "напряженные отношения между этническими русскими и правительствами прибалтийских стран", передает RT.

Фото: www.globallookpress.com

У России есть временное и территориальное преимущество, которое позволит ей захватить Прибалтику раньше, чем НАТО успеет дать ответ. Более того, Москва таит угрозу и для более отдаленных регионов.

"РФ непрерывно совершенствует технологическую составляющую своих систем нанесения высокоточных ударов и способна поражать цели по всей Европе, угрожать морским линиям коммуникации в Атлантическом океане и даже территории США",

– отмечается в докладе.

Эксперты утверждают, что проигрыш НАТО в потенциальной войне с Россией окажется фатальным для альянса, подорвет доверие союзников к США, а также побудит европейские страны, не входящие в НАТО, "склониться к политической орбите РФ". Чтобы избежать этих последствий, исследователи рекомендуют увеличить присутствие военного контингента США в Европе. В частности, предлагается разместить постоянную военную базу в Польше и штаб-квартиру в Германии, а также улучшить инфраструктуру и транспортные коммуникации в Европе для скорейшей переброски войск.

Российские официальные лица регулярно говорят о том, что наша страна выступает за мирные взаимоотношения со всеми государствами. В МИД РФ не раз заявляли, что "российскую угрозу" в альянсе придумали для того, чтобы развернуть войска вблизи наших границ.

Вашингтону необходимо обосновывать присутствие США в Европе и оправдывать миллионные военные расходы. Для этого Штаты раскручивают образ врага в лице России, считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

"Наличие общего врага объясняет траты и отвлекает внимание от реальных проблем. Дайте больше денег, и все изменится – такова позиция США перед союзниками. А в случае с Россией даже не пришлось долго работать над этим мифом. Достаточно было воскресить былые страхи, и никто уже не сомневается, откуда исходит опасность", – отметил эксперт.

Андрей ФИЛАТОВ
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