Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вот это поворот: Макрона украли

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Французский лидер пропал безвозвратно

Исчезновение президента Франции Эммануэля Макрона не на шутку встревожило общественность. К счастью, пропажа не столь велика. Ведь воруют не самого главу государства, а его портреты. 

Изображение французского лидера снимают со стен мэрий, административных зданий и залов бракосочетания по всей стране. Такая тенденция наблюдается на протяжении последнего месяца, пишет La Parisien. Фотографии пропадают безвозвратно, еще ни одну не удалось найти.

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Полицейские в замешательстве. Но не бездействуют. Им удалось схватить 21 вора и провести 14 обысков, по результатам которых заведено такое же количество административных дел. 

Макрона похищают люди в желтых жилетах. Они свободно врываются в здания и берут то, за чем пришли. Любопытно, что похитители президента не заметают следы и даже публикуют информацию о краже в Сеть. Последние свои злодеяния бунтари совершили буквально на днях, 19 марта.

Известно, что воровством промышляют активисты разных экологических движений, которые возмущено отношением властей к изменению климата. Среди недовольных – участники Anv-COP21. По их подсчетам, уже изъято 26 портретов, говорится на сайте организации.   

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей