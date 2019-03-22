Вот это поворот: Макрона украли

Французский лидер пропал безвозвратно

Исчезновение президента Франции Эммануэля Макрона не на шутку встревожило общественность. К счастью, пропажа не столь велика. Ведь воруют не самого главу государства, а его портреты.

Изображение французского лидера снимают со стен мэрий, административных зданий и залов бракосочетания по всей стране. Такая тенденция наблюдается на протяжении последнего месяца, пишет La Parisien. Фотографии пропадают безвозвратно, еще ни одну не удалось найти.

Полицейские в замешательстве. Но не бездействуют. Им удалось схватить 21 вора и провести 14 обысков, по результатам которых заведено такое же количество административных дел.

Макрона похищают люди в желтых жилетах. Они свободно врываются в здания и берут то, за чем пришли. Любопытно, что похитители президента не заметают следы и даже публикуют информацию о краже в Сеть. Последние свои злодеяния бунтари совершили буквально на днях, 19 марта.



Vol d'un portrait de Macron à Lyon : un procès en septembre https://t.co/Bs1T1grPAE pic.twitter.com/KtqNOM2j6K — Lyon Capitale (@lyoncap) 12 марта 2019 г.

Известно, что воровством промышляют активисты разных экологических движений, которые возмущено отношением властей к изменению климата. Среди недовольных – участники Anv-COP21. По их подсчетам, уже изъято 26 портретов, говорится на сайте организации.