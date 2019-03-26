"Единая Россия" начинает контроль за исполнением нацпроектов

Первой в маршруте партийцев стала Владимирская область

"Единая Россия" вплотную займется проверкой реализации национальных проектов. Первое выездное мероприятие Группы контроля, к которому будут привлечены активисты региона, стартует 28 марта во Владимирской области. О его результатах сообщат председателю партии Дмитрию Медведеву, говорится на официальном сайте "ЕР".

Делегаты Группы, депутаты и сенаторы, лично убедятся в том, что поручения президента РФ Владимира Путина выполняются. Они проследят за качеством оказываемой в городах медпомощи, за ремонтом и строительством социальных объектов: поликлиник, ФАПов, школ и детских садов.

Кроме того, Группа контроля проверит, насколько в провинции благоустроено общественное пространство. Обратит внимание на процесс обучения россиян предпенсионного возраста, а также на осведомленность жителей того или иного региона, поинтересовавшись, что они слышали о реализуемых нацпроектах. Все точки, которые объедут партийцы, они внесут в общую систему контроля.

Проверив Владимирскую область, депутаты и сенаторы отправятся дальше – в Ивановскую, Воронежскую и Тамбовскую. Погостят в Пермском крае.

Напомним, Группа контроля создана по поручению Дмитрия Медведева. В ее задачи входит следить за исполнением 12 национальных проектов.