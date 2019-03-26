Десятки тысяч граждан обратились в "Единую Россию" за юридической помощью

Консультации получили участники долевого строительства, права которых были нарушены

"Единая Россия" повышает правовую грамотность жителей нашей страны. Так, 22 марта партийцы совместно с Ассоциацией юристов России провели Единый день юрпомощи. Они консультировали представителей обманутых дольщиков. Эта проблема на сегодняшний день – одна из самых актуальных, подчеркнул председатель правления Ассоциации Владимир Груздев.

"Государством предприняты значительный шаги по усилению гарантий для добросовестных покупателей строящегося жилья, но важно, чтобы каждый человек был осведомлен о своих правах и механизмах их защиты",

– пояснил он. Приемный день охватил 16 регионов. Мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Ульяновской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской и Ярославской областях.





В результате за услугой обратились 450 человек, которые отстаивают интересы 20 тысяч россиян, пострадавших от недобросовестных компаний, рассказал руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, выявлены проблемы в реализации дорожных карт по достройке проблемных объектов.



"Аппарат рабочей группы уже направил беспрецедентное количество депутатских запросов – более полусотни – в Краснодарский край, Новосибирскую, Ульяновскую области, готовятся запросы в правительство Татарстана и Якутии",

– перечислил парламентарий, отметив, что сегодня от недобросовестных застройщиков пострадали жители более 50 российских регионов. Подобные встречи, заключил он, необходимо проводить чаще. Теперь день юридической помощь ждут в других областях.



