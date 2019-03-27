"Всех под нож": Лукашенко разбушевался в коровнике

Высокопоставленный ревизор нагрянул без предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку губернатора Могилевской области после того, как проинспектировалпредприятие агрохолдинга "Купаловское".

Увиденное повергло в шок крепкого хозяйственника Лукашенко – президент был настолько возмущен состоянием дел в коровнике, что сравнил его с концлагерем.

Белорусский лидер не ограничился громкими словами и потребовал возбудить уголовное дело против ответственных за разруху. Грязь в коровнике и сломанная техника на машинном дворе не остались без внимания президента.

"Я в советские времена такого не видел... Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Уголовное дело возбудить дело по всей строгости закона",

- заявил Лукашенко.

Могилевская область по темпам развития экономики в прошлом году оказалась на последнем месте в Белоруссии, а по итогам первых двух месяцев этого года – на предпоследнем, напоминает БелТА. (100,7%). Последние места занимает регион и по ключевым направлениям работы: промышленному производству, сельскому хозяйству и экспорту.

Интересно, что Лукашенко нагрянул с проверкой в коровник без предупреждения, отмечает "Федерал Пресс". Видимо, по этой причине инспекция оказалась чрезвычайно эффективной.

