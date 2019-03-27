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"Всех под нож": Лукашенко разбушевался в коровнике

Высокопоставленный ревизор нагрянул без предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку губернатора Могилевской области после того, как проинспектировалпредприятие агрохолдинга "Купаловское".

Увиденное повергло в шок крепкого хозяйственника Лукашенко – президент был настолько возмущен состоянием дел в коровнике, что сравнил его с концлагерем.

Белорусский лидер не ограничился громкими словами и потребовал возбудить уголовное дело против ответственных за разруху. Грязь в коровнике и сломанная техника на машинном дворе не остались без внимания президента.

"Я в советские времена такого не видел... Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Уголовное дело возбудить дело по всей строгости закона",

заявил Лукашенко. 

Могилевская область по темпам развития экономики в прошлом году оказалась на последнем месте в Белоруссии, а по итогам первых двух месяцев этого года – на предпоследнем, напоминает БелТА. (100,7%). Последние места занимает регион и по ключевым направлениям работы: промышленному производству, сельскому хозяйству и экспорту.

Интересно, что Лукашенко нагрянул с проверкой в коровник без предупреждения, отмечает "Федерал Пресс". Видимо, по этой причине инспекция оказалась чрезвычайно эффективной.

Валентина МАЙОРОВА
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