Москве приписали разработку "операций влияния"

Предвзятым отношением Соединенных Штатов к России уже никого не удивить. Демонстрация тенденциозности – их конек. Сегодня, 27 марта, американцы продолжат гнуть свою линию в лице госсекретаря Майка Помпео.

В его вступительной речи, которую он подготовил к заседанию комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, прозвучит предупреждение, направленное ко всем странам Запада. По мнению политика, от России, которая разрабатывает "операции влияния", следует ждать подвох.

"Россия представляет угрозы, которые вышли за пределы внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и западного мира",

– сказано в распространенном комитетом тексте. Известно, что во время заседания будет рассмотрен бюджет Госдепа начиная с 1 октября, дня, когда стартует отчет финансового года. Заложенных денег должно хватить, в первую очередь, на "противодействие российскому злонамеренному влиянию".

Время от времени Вашингтону мерещится то одна, то другая угроза со стороны Москвы. Она, в свою очередь, не раз заявляла, что не имеет такой привычки – вмешиваться во внутренние дела иностранных государств.

Так, усиление внешнеполитической напряженности отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Штаты игнорируют нормы международного права. Данное поведение – следствие слабости, пояснил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Америка из мирового гегемона превращается в регионального лидера, стремящегося обеспечить себе максимум преференций и влияния,

– цитирует эксперта ФБА "Экономика Сегодня". По мнению собеседника, чрезмерный драматизм на международной арене – это вынужденная для Белого дома мера, уточняет "Вечерняя Москва".