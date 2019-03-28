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"Желания нет": Белоруссия устала от давления Запада

Фото: www.globallookpress.com
На родине Батьки дерзко ответили ЕС

Минск не прельщает участь стран-членов Евросоюза. Он не стремится стать частью брюссельского братства, а смотрит на ЕС по-соседски. 

В истинных намерениях Белоруссии откровенно признался заместитель главы МИД Республики Олег Кравченко. По его словам, слишком долго она плясала под дудку Запада. Более 20 лет он использовал родину Батьки в своих интересах.  

"Евросоюзу следует рассматривать нас как соседа, а не как страну, которая хочет вступить в ЕС. У нас пока такого желания нет",

цитирует замминистра РИА "Новости". Он отметил, что с каждым годом Запад "отступает". Особенно это стало заметно после обострения ситуации на востоке Украины, в урегулировании которой Минску отведена особая роль. Сейчас, подчеркнул высокопоставленный дипломат, Белоруссия получила практически полную свободу от санкций и является независимым государством.

"И даже через 10 лет страна останется суверенной", – заключил Кравченко.

Ксения АНДРЕЕВА
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