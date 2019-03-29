Пятничное настроение: шутка Лаврова развеселила журналистов

Российский министр поделился хорошим настроением

В пятницу, 29 марта, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Анталье.

Центральными вопросами встречи стало обсуждение политического урегулирования конфликта в Сирии, а также подготовка встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, отмечает RT.

На пресс-конференции после переговоров российский министр повеселил собравшихся журналистов.

"Вы чего-то ждете? Хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали?", -

с присущим ему юмором спросил Лавров. Собравшиеся дружным смехом ответили на вопрос дипломата.

Глава российского МИД известен своими меткими шутками. Так, популярным интернет-мемом и крылатой фразой стали слова Лаврова "Дебилы, ***", сказанные им на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Микрофон оказался не выключен, и едкая реплика дипломата ушла в народ.