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Пятничное настроение: шутка Лаврова развеселила журналистов

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Российский министр поделился хорошим настроением

В пятницу, 29 марта, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Анталье.

Центральными вопросами встречи стало обсуждение политического урегулирования конфликта в Сирии, а также подготовка встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, отмечает RT.

На пресс-конференции после переговоров российский министр повеселил собравшихся журналистов. 

"Вы чего-то ждете? Хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали?", - 

с присущим ему юмором спросил Лавров. Собравшиеся дружным смехом ответили на вопрос дипломата.

Глава российского МИД известен своими меткими шутками. Так, популярным интернет-мемом и крылатой фразой стали слова Лаврова "Дебилы, ***", сказанные им на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Микрофон оказался не выключен, и едкая реплика дипломата ушла в народ.

Валентина МАЙОРОВА
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